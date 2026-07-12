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«Крим наш, Новоросія наша». МОК відреагував на скандальну заяву керівника російського спорту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Крим наш, Новоросія наша». МОК відреагував на скандальну заяву керівника російського спорту
МОК стверджував, що ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на українських територіях
у колажі використане фото Getty Images

Дегтярьов заявив, що РФ продовжить діяльність на окупованих територіях України

Міжнародний олімпійський комітет відповів на запит «Главкома» щодо скандальної заяви міністра спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова.

Заява Дегтярьова

«У нас олімпійський комітет ще у 2024 році провів адміністративну реформу та скасував усі 89 олімпійських рад у всіх регіонах нашої країни. Їхнє скасування нікого особливо і не схвилювало – це зазвичай дві-три людини-активісти в регіоні, які мають нібито займатися пропагандою олімпійських цінностей, проїдали великі гроші, які ми тепер економимо. Те, що в ці 89 рад потрапили і чотири ради Новоросії, зараз намагаються роздмухувати наші вороги. Ні від яких територій ми не відмовлялися. Олімпійський комітет діє по всій території Росії, яка закріплена в Конституції.

Тому все це нісенітниця, брехня та провокації. Займаються цим з різних причин – або щоб трошки нас підбадьорити, або просто від незнання. Тому всіх заспокоюю – Крим наш, Новоросія наша», – заявив Дегтярьов.

Коментар МОК щодо заяви Дегтярьова

«Главком» звернувся за коментарем до МОК щодо його реакції на скандальні висловлювання Дегтярьова.

«МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов’язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це необхідним», – йдеться у відповіді МОК.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: Крим росія спорт пропаганда Міжнародний олімпійський комітет МОК Кірсті Ковентрі

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