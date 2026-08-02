США відкликали судовий позов проти призера чемпіонатів світу

Колишній слаломіст міг потрапити за ґрати на 10 років

Міністерство юстиції США визнало, що Девід Гірн не є причетним до пошкодження басейну

Міністерство юстиції США звернулося до федерального суду з проханням закрити кримінальне провадження проти 67-річного Девіда Гірна, який у минулому був одним з топ-атлетів американського веслувального слалому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

У чому звинувачувався Гірн?

Спортсмену загрожувало до 10 років ув'язнення за звинуваченням у нібито навмисному пошкодженні басейну-дзеркала біля Меморіалу Лінкольна. Сталося це після завершення реконструкції об'єкта вартістю 15 мільйонів доларів, яку проводили в рамках підготовки до святкування 250-річчя незалежності США. Незабаром після відкриття покриття басейну почало відшаровуватися, а вода змінила колір. Після цього федеральна влада заявила про можливий акт вандалізму, а Девіда Гірна, який під час велосипедної прогулянки лише торкнувся краю водойми, затримали та висунули йому обвинувачення у тяжкому злочині.

Проте у клопотанні прокуратури на 20 сторінок зазначається, що після висунення обвинувачення слідство отримало внутрішні документи Міністерства внутрішніх справ США, які довели, що захисне покриття мало серйозні дефекти ще до появи спортсмена. Роботи виконувалися у поспіху, щоб встигнути до святкових заходів, а інженери Національної паркової служби ще раніше фіксували розриви швів, відшарування плівки та значні витоки води.

Прокуратура дійшла висновку, що пошкодження стали наслідком неякісного монтажу, виконаного компанією Atlantic Industrial Coatings, а не будь-яких дій Гірна. Федеральний прокурор Джанін Пірро заявила, що це був не акт саботажу, а результат невдалого ремонту.

Реакція захисту Гірна

Адвокати колишнього спортсмена привітали рішення про закриття справи, але наголосили, що уряд має офіційно вибачитися за безпідставний арешт. «Справу проти Деві Гірна взагалі не мали права порушувати. Закриття провадження не знімає відповідальності за зловживання владою – арешт та обвинувачення патріотичного американця, який не вчинив жодного злочину. Підхід влади був за принципом: «спочатку плигай, а потім думай», – підкреслили юристи.

Нагадаємо, що український кіберспортсмен був засуджений через договірні матчі.