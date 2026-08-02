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Моторошна аварія зупинила гонку японської автосерії Super GT

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Моторошна аварія зупинила гонку японської автосерії Super GT
Ігор Фрага фактично відбувся переляком
фото: gran-turismo.com

Досвідчений пілот не впорався з керуванням на легендарній трасі

Бразильський гонщик Ігор Фрага потрапив у жахливу аварію на автодромі «Фудзі» в класі GT500 чемпіонату Super GT. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом гонки на трасі пройшов дощ. Як наслідок, пілоти розпочали за автомобілем безпеки. Та щойно гонщики почали змагатися, як стався серйозний інцидент.

Фрага з команди Nakajima Racing  за кермом «Хонди» злетів у повітря на головній прямій після зіткнення з машинами Nissan Z NISMO. Ними керували Бертран Багетта та Такабоші Міцунорі. Гонку зупинили червоними прапорами.

Після аварії Фрага залишався при тямі. Йому допомогли вибратися з ушкодженої машини. Вочевидь, він уник серйозних травм, але про всяк випадок його доправили до шпиталю.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: аварія

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