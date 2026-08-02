Скандал щодо продажу прав на Чемпіонат світу: президент ФІФА хотів отримувати $30 млн в рік

Базова зарплата Інфантіно на посаді комісара FIFA Forward Enterprise склала б $30 млн на рік без урахування бонусів

ЗМІ повідомили нові деталі щодо ідеї Інфантіно, яка так і не була реалізована

Президент ФІФА Джанні Інфантіно планував після завершення свого президентського терміну обійняти посаду комісара FIFA Forward Enterprise – нової структури, якій передбачалося передати права на проведення низки турнірів, включаючи Чемпіонат світу, а також продати частку в цій організації стороннім інвесторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Зазначається, що базова зарплата Інфантіно на посаді комісара FIFA Forward Enterprise склала б $30 млн на рік без урахування бонусів.

Як повідомлялося, Інфантіно відмовився від ідеї щодо продажу частки прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

«Проєкт був покликаний закласти основу для подальшого зміцнення національних асоціацій-членів ФІФА та розвитку нашого виду спорту в усьому світі, особливо в тих країнах, де підтримка необхідна найбільше.

При цьому, як ми заявляли з самого початку, реалізувати його передбачалося лише за підтримки більшості асоціацій – членів ФІФА та виключно після консультацій з ними, радою ФІФА, конфедераціями та іншими заінтересованими сторонами. Уважно вислухавши всі думки, ми дійшли висновку, що проєкт викликав розбіжності такого характеру, які незалежно від рівня його підтримки більше не відповідають спочатку поставленій меті», – повідомив Інфантіно.

Раніше пропозицію Інфантіно відкинули у Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА), Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ), Азіатській конфедерації футболу (AFC) та Південноамериканській конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

В УЄФА також заявили про бойкот турнірів під егідою ФІФА.

План ФІФА передбачав створення компанії, яка контролюватиме головні чоловічі та жіночі змагання організації. Новостворена структура мала контролювати чоловічий та жіночий мундіалі. Частки у ній були б розподілені між ФІФА, приватними інвесторами та національними асоціаціями-членами ФІФА.

Інфантіно вважав, що створення FIFA Forward Enterprise підвищило б прибуток членів ФІФА. У ФІФА заявили, що дана схема могла б додатково принести $4,2 млрд.