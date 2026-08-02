«Ювентус» відмовився від фіналіста Чемпіонату світу 2026 з банальної причини

«Стара синьйора» вирішила вийти з боротьби за скандального воротаря

Голкіпер бірмінгемської «Астон Вілли» Еміліано Мартінес не перейде в туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Б'янконері» відмовилися від аргентинця через цінник воротаря. «Юве» сповістив бірмінгемців, що більше не цікавиться кіпером. Інтерес до Мартінеса також приписували англійському «Ліверпулю».

Віцечемпіон світу перебрався на «Вілла Парк» у 2020 році. Мартінес провів за «вілланів» шість сезонів поспіль у ролі основного воротаря. Раніше він виступав за інші англійські клуби («Арсенал», «Редінг», «Вулвергемптон», «Ротергем», «Шеффілд Венсдей», «Оксфорд») та іспанський «Хетафе».

Мартінес у минулій кампанії провів 44 поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив 49 м'ячів. Зберіг ворота на замку аргентинський кіпер у 14-ти матчах. На Чемпіонаті світу він зіграв вісім поєдинків (вісім пропущених).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.