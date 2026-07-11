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У Сумах після російської атаки п’ятеро загиблих та десятки поранених: моторошні фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Сумах після російської атаки п’ятеро загиблих та десятки поранених: моторошні фото
Пошкоджено сім багатоквартирних будинків, чотири автомобіля, автозаправна станція, автосалон, ресторан та гаражний кооператив
фото: Олег Григоров/Telegram

Дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт

Ворог 11 липня атакував трьома КАБами місто Суми. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура. Одна з авіабомб ударила в дорожнє покриття поблизу громадської зупинки та АЗС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Унаслідок атаки загинуло п'ятеро людей. Троє чоловіків віком 54, 66, 58 років та 13-річна дівчинка. Ще одна людина померла в лікарні. Попередньо травми отримала 31 людина, з них троє дітей. Остаточні дані встановлюються.

У Сумах після російської атаки п’ятеро загиблих та десятки поранених: моторошні фото фото 1

Пошкоджено сім багатоквартирних будинків, чотири автомобіля, автозаправна станція, автосалон, ресторан та гаражний кооператив.

«Дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів – дорога та зупинка громадського транспорту. Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури. Росіяни не полишають спроб знищити систему життєзабезпечення міста», – зазначив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 липня Росія завдала масованого удару по центру Сум керованими авіабомбами та безпілотниками. КАБ влучив у багатоквартирний будинок на проспекті Шевченка – в епіцентрі удару також опинилися магазин і дорога, де на той момент перебувало багато людей. Загинули четверо, серед них дитина. Кількість поранених станом на момент публікації сягнула 33, шестеро з них – діти, частина у важкому стані. Пошкоджень зазнали численні житлові багатоповерхівки – для евакуйованих мешканців підготували близько 400 місць у гуртожитках.

Згодом президент Зеленський підтвердив цифри і закликав партнерів посилити тиск на Росію – зокрема через удари по нафтовому флоту, фінансовій системі та енергоресурсах.

Також у Сумах запроваджено додаткове оповіщення про загрозу ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ).

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Теги: Суми громадський транспорт прокурор інфраструктура місто магазин зупинка росіяни дитина

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