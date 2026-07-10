Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України

Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко розповів пропагандистам про причини переходу його 13-річного сина Олександра до збірної Азербайджану. Про це інформує «Главком».

За словами Плющенка, скандальне рішення пов'язане з бажанням дати можливість розвиватися і виступати на міжнародній арені.

У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.

«Саньок живе в Росії, тренується у мене в приватній Академії. Його ніхто не фінансував, крім мами та тата. А загалом спорт не має кордонів. Наприклад, багато наших хокеїстів грають в Америці в НХЛ, і наших футболістів багато в Європі та Америці – і нічого нормально. Життя – забіг на довгу дистанцію.

Я озвучував свою позицію щодо переходів дорослих спортсменів, які вже представляли нашу Федерацію на міжнародній арені, до збірних інших країн. Я не хотів би, щоби мої спортсмени починали грати за інші країни, але це стосується тих, хто вже катався за нашу збірну. А якщо тобі тільки 13 років і ти ще не представляв жодної збірної (ні юніорської, ні дорослої) на «міжнародці», то заради бога, катайся, радуй уболівальників, радуйся сам і насолоджуйся. І тут я не бачу проблем. А життя покаже, що далі робитимемо», – заявив Плющенко.

Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком. З 2017 року фігурист займається в академії «Янголи Плющенко».

Нагадаємо, тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов.

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів.

Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.