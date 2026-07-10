Путініст Плющенко незграбно пояснив, чому його син відмовився від російського громадянства
Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України
Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко розповів пропагандистам про причини переходу його 13-річного сина Олександра до збірної Азербайджану. Про це інформує «Главком».
За словами Плющенка, скандальне рішення пов'язане з бажанням дати можливість розвиватися і виступати на міжнародній арені.
У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.
«Саньок живе в Росії, тренується у мене в приватній Академії. Його ніхто не фінансував, крім мами та тата. А загалом спорт не має кордонів. Наприклад, багато наших хокеїстів грають в Америці в НХЛ, і наших футболістів багато в Європі та Америці – і нічого нормально. Життя – забіг на довгу дистанцію.
Я озвучував свою позицію щодо переходів дорослих спортсменів, які вже представляли нашу Федерацію на міжнародній арені, до збірних інших країн. Я не хотів би, щоби мої спортсмени починали грати за інші країни, але це стосується тих, хто вже катався за нашу збірну. А якщо тобі тільки 13 років і ти ще не представляв жодної збірної (ні юніорської, ні дорослої) на «міжнародці», то заради бога, катайся, радуй уболівальників, радуйся сам і насолоджуйся. І тут я не бачу проблем. А життя покаже, що далі робитимемо», – заявив Плющенко.
Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України.
Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком. З 2017 року фігурист займається в академії «Янголи Плющенко».
Нагадаємо, тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов.
«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів.
Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.
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