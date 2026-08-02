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Російська гімнастка, якій лікар помилково відрізав меніск, не збирається повертатися до виступів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська гімнастка, якій лікар помилково відрізав меніск, не збирається повертатися до виступів
У другій половині 2024 року Крамаренко перенесла операція – лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска

Гімнастка Крамаренко відома своєю підтримкою російського диктатора Путіна

Російська гімнастка Лала Крамаренко поки що не планує брати участь у змаганнях. Про це спортсменка повідомила пропагандистам, інформує «Главком».

«Я зараз беру участь у концертах, і для мене це теж така віддушина, напевно. Я творча людина, і для мене концерти – це теж щось нове. Це не спорт, це більше про мистецтво. Тому мені дуже подобається це. І я сподіваюся, що матиму своє шоу теж», – сказала Крамаренко.

«Поки що не планую», – відповіла гімнастка на запитання, чи має намір вона виступати на внутрішньоросійських змаганнях.

21-річна Крамаренко, яка включена до резервного складу збірної Росії, у 2021 році здобула золото чемпіонату Європи в командному турнірі.

У другій половині 2024 року Крамаренко перенесла операція – лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска. Про це повідомила на той момент головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер.

«Лалі зробили таку операцію, що їй видалили здоровий меніск. Там є два роги, один ріг був пошкоджений, а другий ріг був чудовий. Так лікар, який їй робив операцію, видалив їй здоровий ріг. Вона зараз місяць пробула в Ізраїлі, робила там якісь відновлювальні процедури, але вже відрізане не відновиш. Це теж наші лікарі, не хочу називати прізвища. Я б таких лікарів позбавляла диплома», – заявила Вінер.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Крамаренко разом з іншими російськими спортсменами вітала диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • дворазовий призер Олімпіади Климент Колесников
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич
Теги: художня гімнастика спорт

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