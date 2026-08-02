«Полісся» стартувало в Прем'єр-лізі з непростої перемоги над «Чорноморцем»
Команда Руслана Ротаня продемонструвала волю до успіху
Одеський «Чорноморець» поступився житомирському «Поліссю» (1:2) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».
У дебюті м'яч під контроль взяли «поліські вовки». Та до гострих моментів підопічні Руслана Ротаня справу не довели. Зате «моряки» забили з першого моменту – Робакідзе протягнув м'яч через півполя та метрів із 25-ти поклав під стійку.
Житомиряни відповіли ударом Гайдучика в руки Аніагбосо. А відігралося «Полісся» на початку другої третини поєдинку. Це Велетень отримав м'яч ліворуч у штрафному, хитнув оборонця і класно поклав у дальній верхній кут.
Згодом Томандзото пробив над воротами «Чорноморця». Вийти вперед житомиряни зуміли на старті другої половини. Велетень подав із лівого флангу, а Краснопір зіграв на випередження головою на лінії воротарського – 1:2.
У середині тайму добре попрацювали голкіпери. Спершу Бущан парирував удар Фарасєєнка з меж штрафного. Натомість Аніагбосо впорався з дальнім пострілом Назаренка. Згодом повз стійку пробив Брагару. Зрештою, «Полісся» втримало переможний рахунок.
Українська Прем'єр-ліга. Перший тур
«Чорноморець» – «Полісся» – 1:2
- Голи: Робакідзе, 13 – Велетень, 32, Краснопір, 51
До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.
Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.
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