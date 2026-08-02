«Полісся» стартувало в Прем'єр-лізі з непростої перемоги над «Чорноморцем»

Команда Руслана Ротаня продемонструвала волю до успіху

Одеський «Чорноморець» поступився житомирському «Поліссю» (1:2) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті м'яч під контроль взяли «поліські вовки». Та до гострих моментів підопічні Руслана Ротаня справу не довели. Зате «моряки» забили з першого моменту – Робакідзе протягнув м'яч через півполя та метрів із 25-ти поклав під стійку.

Житомиряни відповіли ударом Гайдучика в руки Аніагбосо. А відігралося «Полісся» на початку другої третини поєдинку. Це Велетень отримав м'яч ліворуч у штрафному, хитнув оборонця і класно поклав у дальній верхній кут.

Згодом Томандзото пробив над воротами «Чорноморця». Вийти вперед житомиряни зуміли на старті другої половини. Велетень подав із лівого флангу, а Краснопір зіграв на випередження головою на лінії воротарського – 1:2.

У середині тайму добре попрацювали голкіпери. Спершу Бущан парирував удар Фарасєєнка з меж штрафного. Натомість Аніагбосо впорався з дальнім пострілом Назаренка. Згодом повз стійку пробив Брагару. Зрештою, «Полісся» втримало переможний рахунок.

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Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Чорноморець» – «Полісся» – 1:2

Голи: Робакідзе, 13 – Велетень, 32, Краснопір, 51

До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.