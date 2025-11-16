Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією

Нашу збірну для продовження боротьби сьогодні влаштує лише перемога

Сьогодні на варшавському стадіоні «Легія» відбудеться поєдинок останнього туру групового етапу відбору до ЧС-2026 Україна – Ісландія (початок гри – о 19:00 за київським часом).

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко (к), 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 6. Іван Калюжний, 8. Руслан Маліновський, 18. Єгор Ярмолюк, 15. Віктор Циганков, 20. Олександр Зубков, 7. Владислав Ванат.

Запасні: 1. Євгеній Волинець, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 14. Тарас Михавко, 17. Єгор Назарина, 19. Назар Волошин, 21. Олександр Караваєв, 23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Варшаві, до заявки не потрапив півзахисник «Шахтаря» Олег Очеретько.

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».