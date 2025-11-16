Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією
Нашу збірну для продовження боротьби сьогодні влаштує лише перемога

Матч Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок гри о 19.00

Сьогодні на варшавському стадіоні «Легія» відбудеться поєдинок останнього туру групового етапу відбору до ЧС-2026 Україна – Ісландія (початок гри – о 19:00 за київським часом).

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко (к), 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 6. Іван Калюжний, 8. Руслан Маліновський, 18. Єгор Ярмолюк, 15. Віктор Циганков, 20. Олександр Зубков, 7. Владислав Ванат.

Запасні: 1. Євгеній Волинець, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 14. Тарас Михавко, 17. Єгор Назарина, 19. Назар Волошин, 21. Олександр Караваєв, 23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Варшаві, до заявки не потрапив півзахисник «Шахтаря» Олег Очеретько.

Матч Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок гри о 19.00. Нашу збірну для продовження боротьби влаштує лише перемога.

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

49-річний Дімостенус керував «Карміотіс» із 2023 року
На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу
17 жовтня, 15:17
Постекоглу став першим тренером, якому не вдалося здобути перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу «Ноттінгем Форест»
Пропрацював менше двох місяців: клуб Зінченка знову лишився без тренера
18 жовтня, 17:10
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
20 жовтня, 14:25
Поліція планує задіяти безпілотників, собак і коней з метою запобігання протестам і заворушенням на грі «Астон Вілла» – «Маккабі»
Під час гри «Астон Вілла» – «Маккабі» над стадіоном буде створена безпольотна зона
4 листопада, 11:37
Митрофанов спростував заяви пропагандистів
Керівник російського футболу прокоментував інформацію про допуск жіночої збірної РФ до змагань
5 листопада, 15:36
Українці не змогли відзначитися забити м'ячем у грі з Італією
Юнацька збірна України з футболу провела другий спаринг з Італією
7 листопада, 10:42
У символічну збірну увійшли одразу три футболісти «Динамо»
Відразу п’ятеро українців увійшли до команди тижня Ліги конференцій за версією Sofascore
7 листопада, 11:18
Головним арбітром виступить Микола Балакін
Українські арбітри працюватимуть на матчі відбору чемпіонату світу з футболу
12 листопада, 14:47
Бельгія вперше за 20 років втратила очки з Казахстаном
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 15 листопада
Сьогодні, 14:52

Новини

Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією
Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 15 листопада
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 15 листопада
Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів
Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів
Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальну гру проти Ісландії
Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальну гру проти Ісландії
ISU всупереч правилам допустив до змагань росіянку Саютіну, яка відвідувала виступ Путіна
ISU всупереч правилам допустив до змагань росіянку Саютіну, яка відвідувала виступ Путіна
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua