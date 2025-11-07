Юнацька збірна України з футболу назвала склад на матчі кваліфікації Євро-2026

Україна зіграє проти Чорногорії, Словаччини та Албанії

Україна зіграє три поєдинки в Албанії з 12-го до 18 листопада

Головний тренер юнацької збірної України з футболу U-19 Дмитро Михайленко оголосив список гравців (2007 р. н. та молодших), які візьмуть участь у матчах кваліфікаційного раунду Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До списку увійшов 21 виконавець.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Назар Домчак («Карпати» Львів), Євген Морозов («Цюрих», Швейцарія), Ілля Волошин («Реал», Іспанія).

Захисники: Юрій Кокодиняк («Карпати» Львів), Кирило Дігтярь, Єгор Шерстюк (обидва — «Металіст» Харків), Ярослав Милокост, Міхаіл Решетніков, Нікіта Калюжний (усі — «Шахтар» Донецьк), Данило Малов («Олімпія» Любляна, Словенія), Костянтин Губенко («Динамо» Київ).

Півзахисники: Богдан Редушко («Динамо» Київ), Олександр Каменський («Кривбас» Кривий Ріг), Владислав Тютюнов («Шахтар» Донецьк), Олександр Сорока («Гент», Бельгія), Олександр Фещенко («Оболонь» Київ), Захар Бауманн («Норвіч Сіті», Англія), Богдан Оличенко («Баварія», Німеччина).

Нападники: Богдан Попов («Емполі», Італія), Ярослав Бойко («Валенсія», Іспанія), Дмитро Богданов («Уніон», Німеччина).

За результатами жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2026 (U-19) юнацька збірна України потрапила до групи 5 разом із командами Чорногорії, Словаччини та Албанії.

Турнір у цій групі проходитиме в Албанії з 12-го до 18 листопада.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».