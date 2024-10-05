Відомий український боксер допомагає другу Кадирова

Спортсмен вирішив спарингувати з кадировцем

Відомий український боксер Єгор Великовський допомагає росіянину Артуру Бетербієву готуватися до бою за титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі з іншим представником РФ Дмитром Біволом. Про це сам Великовський розповів на своїй сторінці в Instagram.

«Після трьох тижнів непростих спарингів з чемпіоном світу відчуваю заряд мотивації, впевненості та відчуття нового етапу в моїй професійній карʼєрі», – написав українець.

Бетербієв є другом глави Чечні Рамзана Кадирова. На це звернув увагу у Facebook головний редактор ua.tribuna.com Олег Щербаков. Він розкритикував Єгора, а також інших українських боксерів, які поставили лайк під постом Великовського в Instagram.

«Український боксер Єгор Великовський допомагає готуватися до бою кадировцю Артуру Бетербієву. Про це він сам з гордістю повідомив у своєму інстаграмі. Пост уже лайкнули інші українські боксери Дмитро Митрофанов, Сергій Радченко, Федір Черкашин та інші. Круто, молодці», – написав Щербаков.

Бій Бетербієв – Бівол відбудеться 12 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), хоча раніше WBC був категорично проти цього бою.

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