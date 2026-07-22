Калініна та Снігур вийшли в чвертьфінали різних тенісних турнірів

День виявився успішним для українських спортсменок

Українки Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур продовжили поступ на Hamburg Open і Prague Open відповідно. Про це повідомляє «Главком».

Колишня перша ракетка України Калініна в німецькому Гамбурзі розібралася з аргентинською тенісисткою Марією Лурдес Карле. У двох сетах остання зуміла виграти лише чотири гейми.

У першій партії Калініна тричі взяла подачі суперниці. Натомість аргентинка зуміла відповісти лише одним брейком, а на своїх подачах так і не набрала жодного пункту. У другій же опонентки спершу йшли на рівних, але згодом оформили брейки з тією ж різницею.

Натомість Снігур у чеській столиці переграла представницю Туреччини Айлу Аксу. У першому сеті українська тенісистка швидко заволоділа ініціативою. З двома брейками вона створила неабиякий гандикап (5:1) та вже свого не віддала.

Друга партія розгорнулася за схожим сценарієм. Цього разу Снігур відірвалася на три пункти (4:1) та дозволила Аксу взяти ще одне очко. На злам опору туркені вона витратила рівно годину.

Hamburg Open. Другий раунд

Марія Лурдес Карле (Аргентина) – Ангеліна Калініна (Україна, 2) – 1:6, 3:6

Prague Open. Другий раунд

Айла Аксу (Туреччина) – Дар'я Снігур (Україна, 8) – 3:6, 2:6

До слова, напередодні Олександра Олійникова здолала перше коло Hamburg Open. Українка переграла німецьку тенісистку Настасью Шунк. Матч розтягнувся на три сети.

Нагадаємо, Марта Костюк програла півфінал Вімблдонського турніру. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.