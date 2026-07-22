Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Калініна та Снігур вийшли в чвертьфінали різних тенісних турнірів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Калініна та Снігур вийшли в чвертьфінали різних тенісних турнірів
Ангеліна Калініна рухається далі турнірною сіткою
фото: WTA

День виявився успішним для українських спортсменок

Українки Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур продовжили поступ на Hamburg Open і Prague Open відповідно. Про це повідомляє «Главком».

Колишня перша ракетка України Калініна в німецькому Гамбурзі розібралася з аргентинською тенісисткою Марією Лурдес Карле. У двох сетах остання зуміла виграти лише чотири гейми.

У першій партії Калініна тричі взяла подачі суперниці. Натомість аргентинка зуміла відповісти лише одним брейком, а на своїх подачах так і не набрала жодного пункту. У другій же опонентки спершу йшли на рівних, але згодом оформили брейки з тією ж різницею.

Натомість Снігур у чеській столиці переграла представницю Туреччини Айлу Аксу. У першому сеті українська тенісистка швидко заволоділа ініціативою. З двома брейками вона створила неабиякий гандикап (5:1) та вже свого не віддала.

Друга партія розгорнулася за схожим сценарієм. Цього разу Снігур відірвалася на три пункти (4:1) та дозволила Аксу взяти ще одне очко. На злам опору туркені вона витратила рівно годину.

Hamburg Open. Другий раунд

  • Марія Лурдес Карле (Аргентина) – Ангеліна Калініна (Україна, 2) – 1:6, 3:6

Prague Open. Другий раунд

  • Айла Аксу (Туреччина) – Дар'я Снігур (Україна, 8) – 3:6, 2:6

До слова, напередодні Олександра Олійникова здолала перше коло Hamburg Open. Українка переграла німецьку тенісистку Настасью Шунк. Матч розтягнувся на три сети.

Нагадаємо, Марта Костюк програла півфінал Вімблдонського турніру. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Теги: теніс Ангеліна Калініна Дарія Снігур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександра Олійникова продовжить боротьбу на німецькій землі
Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги
Вчора, 21:57
Олександра Олійникова стала 45-ю ракеткою світу
Рейтинг WTA: Олійникова піднялась на рекордне місце, Ястремська втратила 14 позицій
20 липня, 16:54
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки US Open
Сьогодні, 13:38
WTA намагається таким чином свторити рівні умови в Турі
WTA впровадить гендерні перевірки тенісисток
Сьогодні, 07:00
Джессіка Пегула замість хокейної «коробки» підкорила тенісний корт
Третя ракетка світу здивувала кар'єрною мрією з дитинства
Вчора, 21:12
Весільна церемонія Касаткіної та Забіяко відбулася у грецьких Афінах
Українські тенісистки разом з прихильницею Путіна відвідали весільну церемонію ексросіянки
15 липня, 21:56

Новини

Лідер «Манчестер Сіті» підписав новий контракт
Лідер «Манчестер Сіті» підписав новий контракт
Поліція Львівщини розшукує зниклого ексфутболіста «Карпат» та «Шахтаря»
Поліція Львівщини розшукує зниклого ексфутболіста «Карпат» та «Шахтаря»
«Побиття». Роналдо прокоментував фінал Чемпіонату світу
«Побиття». Роналдо прокоментував фінал Чемпіонату світу
Калініна та Снігур вийшли в чвертьфінали різних тенісних турнірів
Калініна та Снігур вийшли в чвертьфінали різних тенісних турнірів
Сили оборони знищили на фронті кандидата у майстри спорту з карате, панкратіону і джіу-джитсу
Сили оборони знищили на фронті кандидата у майстри спорту з карате, панкратіону і джіу-джитсу
Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
89K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
81K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua