Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки US Open
Матчі основної сітки US Open 2026 стартують 30 серпня
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова і ще четверо українок потрапили до заявки основної сітки US Open. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт змагань.
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки заключного Мейджора сезону – US Open.
Матчі основної сітки US Open 2026 стартують 30 серпня. Матчі кваліфікації турніру пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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