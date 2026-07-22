Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки US Open

Матчі основної сітки US Open 2026 стартують 30 серпня

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова і ще четверо українок потрапили до заявки основної сітки US Open. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт змагань.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки заключного Мейджора сезону – US Open.

Матчі основної сітки US Open 2026 стартують 30 серпня. Матчі кваліфікації турніру пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.