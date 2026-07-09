Костюк прикро програла півфінал Вімблдонського турніру

Марта Костюк не здолала останню суперницю на шляху до фіналу

Друга ракетка України не змогла пробитися у перший в кар'єрі фінал мейджора

Українка Марта Костюк поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій у рамках 1/2 фіналу Вімблдона. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет опонентки розпочали консервативно. Обидві передусім зосередилися на власних подачах, хоча намагалися відшукати шанс і на чужих. Зокрема, в шостому геймі Носкова була близька до брейку, та українська тенісистка свого не віддала.

Після восьмого гейму тай-брейк здався невідворотним. Та тут чешка додала в активності. Спершу вона «під нуль» взяла власну подачу. А далі Носкова нав'язала неабияку конкуренцію Костюк і з другої спроби таки реалізувала сетбол на подачі суперниці.

За іншим сценарієм пішла друга партія. У четвертому геймі чеська тенісистка оформила брейк і вже збиралася піти у відрив. Інші плани були в Костюк. Українка підстерегла невпевнену гру Носкової та зуміла швидко оформити зворотний брейк.

Далі Костюк взяла «під нуль» власну подачу та повернула матч у звичне русло. Знову гаряче стало в десятому геймі. Як і в першому сеті українська тенісистка припустилася низки помилок і вдруге віддала подачу Носковій. Ця невдача виявилася вирішальною.

Вімблдон. 1/2 фіналу

Марта Костюк (Україна, 12) – Лінда Носкова (Чехія, 9) – 4:6, 4:6

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.

