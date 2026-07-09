Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк прикро програла півфінал Вімблдонського турніру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Костюк прикро програла півфінал Вімблдонського турніру
Марта Костюк не здолала останню суперницю на шляху до фіналу
фото: AELTC

Друга ракетка України не змогла пробитися у перший в кар'єрі фінал мейджора

Українка Марта Костюк поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій у рамках 1/2 фіналу Вімблдона. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет опонентки розпочали консервативно. Обидві передусім зосередилися на власних подачах, хоча намагалися відшукати шанс і на чужих. Зокрема, в шостому геймі Носкова була близька до брейку, та українська тенісистка свого не віддала.

Після восьмого гейму тай-брейк здався невідворотним. Та тут чешка додала в активності. Спершу вона «під нуль» взяла власну подачу. А далі Носкова нав'язала неабияку конкуренцію Костюк і з другої спроби таки реалізувала сетбол на подачі суперниці.

За іншим сценарієм пішла друга партія. У четвертому геймі чеська тенісистка оформила брейк і вже збиралася піти у відрив. Інші плани були в Костюк. Українка підстерегла невпевнену гру Носкової та зуміла швидко оформити зворотний брейк.

Далі Костюк взяла «під нуль» власну подачу та повернула матч у звичне русло. Знову гаряче стало в десятому геймі. Як і в першому сеті українська тенісистка припустилася низки помилок і вдруге віддала подачу Носковій. Ця невдача виявилася вирішальною.

Вімблдон. 1/2 фіналу

  • Марта Костюк (Україна, 12) – Лінда Носкова (Чехія, 9) – 4:6, 4:6

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.
 

Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк: Найголовніше – це насолодитися процесом на 100%
«Ніколи не думала, що дійду до четвертого кола». Костюк оцінила свій історичний успіх на Вімблдоні
4 липня, 18:29
Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва зазнала сенсаційної поразки на Вімблдоні
Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні
6 липня, 10:19
Марта Костюк пробилася у вісімку найкращих на трав'яному мейджорі
Костюк на класі пробилася в чвертьфінал Вімблдонського турніру
6 липня, 14:37
Марта Костюк: «Я постійно намагалася зламати її гру»
Костюк емоційно відреагувала на дебютний вихід у чвертьфінал Вімблдону
6 липня, 15:31
Марта Костюк сконцентрується на Вімблдоні 2026 виключно на матчах одиночного турніру
Костюк знялася з парного турніру Вімблдону після виходу до чвертьфіналу в одиночному розряді
6 липня, 17:21
Марта Костюк пробилася в 1/2 фіналу змагань
Костюк оформила феєричну перемогу над Паоліні в чвертьфіналі Вімблдона
Вчора, 16:47

Новини

Костюк прикро програла півфінал Вімблдонського турніру
Костюк прикро програла півфінал Вімблдонського турніру
Еріксен визначився з майбутнім після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
Еріксен визначився з майбутнім після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
Лідер «Мілана» зазнав перелому в плейоф Чемпіонату світу 2026
Лідер «Мілана» зазнав перелому в плейоф Чемпіонату світу 2026
«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
«Арсенал» оформив перехід воротаря середняка чемпіонату Англії
«Арсенал» оформив перехід воротаря середняка чемпіонату Англії
Жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Сьогодні, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua