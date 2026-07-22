Головна Спорт Новини
search button user button menu button

WTA впровадить гендерні перевірки тенісисток

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
WTA впровадить гендерні перевірки тенісисток
WTA намагається таким чином свторити рівні умови в Турі
фото: WTA

Організація вирішила дослухатися до політики МОК

Жіноча тенісна асоціація запровадила нові правила допуску тенісисток до змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

Обов'язкові перевірки

Відтепер усі тенісистки, які виступають або планують виступати в турі, повинні пройти одноразове генетичне тестування на наявність гена SRY, що використовується для визначення біологічної статі. Нові вимоги набули чинності 21 липня.

Тестування проводитиметься лише один раз у кар'єрі, адже генетичний профіль людини не змінюється. Аналіз можна буде пройти за допомогою букального мазка, зразка крові або слини, а всі витрати покриє WTA. Якщо тест на ген SRY буде негативним, спортсменка автоматично отримує право виступати у жіночій категорії. У разі позитивного результату передбачене додаткове медичне обстеження для оцінки відповідності критеріям допуску.

Нова політика замінює попередні правила, які дозволяли трансгендерним жінкам брати участь у турнірах за умови підтримання зниженого рівня тестостерону протягом двох років. Тепер WTA перейшла до моделі, заснованої на одноразовому генетичному тестуванні.

Тенісистки також повинні підписати форму згоди на проходження процедури. Відмова від тестування або порушення нових вимог може призвести до дисциплінарних санкцій, включно з відстороненням від участі в турнірах.

Мотивація рішення

Головною метою нової політики WTA називає захист чесної конкуренції та цілісності жіночого спорту. Окрім того, дана реформа узгоджує вимоги WTA із сучасними стандартами Міжнародного олімпійського комітету, World Athletics та World Boxing напередодні Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях.

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джессіка Пегула замість хокейної «коробки» підкорила тенісний корт
Третя ракетка світу здивувала кар'єрною мрією з дитинства
Вчора, 21:12
Олександра Олійникова позмагається за місце у фіналі
Олійникова ефектно вирвала путівку в півфінал тенісного турніру в Яссах
17 липня, 18:51
Марта Костюк яскраво провела третій Grand Slam року
Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу найкращих тенісисток світу
13 липня, 11:26
Яннік Сіннер підкорив британську столицю
Сіннер феєрично виграв Вімблдонський турнір вдруге поспіль
12 липня, 22:08
Зустріч між Костюк та Носковою відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету
Костюк – Носкова. Прогноз і анонс на півфінальну гру Вімблдону Реклама
9 липня, 10:31
Марта Костюк перебуває за крок від півфіналу Вімблдону
Костюк – Паоліні. Прогноз і анонс на чвертьфінальну гру Вімблдону Реклама
8 липня, 13:21
Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва зазнала сенсаційної поразки на Вімблдоні
Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні
6 липня, 10:19
Міжнародна федерація тенісу (ITF) перетворилася на World Tennis
Міжнародна федерація тенісу змінила свою назву
25 червня, 19:36
Юлія Стародубцева зазнала поразки на другому турнірі трав'яного сезону
Стародубцева прикро програла стартовий матч на турнірі в Істборні
23 червня, 16:10

Новини

WTA впровадить гендерні перевірки тенісисток
WTA впровадить гендерні перевірки тенісисток
Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу
Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу
Легендарні шведські біатлоністи повідомили, що стануть батьками
Легендарні шведські біатлоністи повідомили, що стануть батьками
Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри
Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри
«Челсі» встановить трансферний рекорд серед англійських футболістів
«Челсі» встановить трансферний рекорд серед англійських футболістів
Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги
Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
84K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
77K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua