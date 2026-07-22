WTA впровадить гендерні перевірки тенісисток

Організація вирішила дослухатися до політики МОК

Жіноча тенісна асоціація запровадила нові правила допуску тенісисток до змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

Обов'язкові перевірки

Відтепер усі тенісистки, які виступають або планують виступати в турі, повинні пройти одноразове генетичне тестування на наявність гена SRY, що використовується для визначення біологічної статі. Нові вимоги набули чинності 21 липня.

Тестування проводитиметься лише один раз у кар'єрі, адже генетичний профіль людини не змінюється. Аналіз можна буде пройти за допомогою букального мазка, зразка крові або слини, а всі витрати покриє WTA. Якщо тест на ген SRY буде негативним, спортсменка автоматично отримує право виступати у жіночій категорії. У разі позитивного результату передбачене додаткове медичне обстеження для оцінки відповідності критеріям допуску.

Нова політика замінює попередні правила, які дозволяли трансгендерним жінкам брати участь у турнірах за умови підтримання зниженого рівня тестостерону протягом двох років. Тепер WTA перейшла до моделі, заснованої на одноразовому генетичному тестуванні.

Тенісистки також повинні підписати форму згоди на проходження процедури. Відмова від тестування або порушення нових вимог може призвести до дисциплінарних санкцій, включно з відстороненням від участі в турнірах.

Мотивація рішення

Головною метою нової політики WTA називає захист чесної конкуренції та цілісності жіночого спорту. Окрім того, дана реформа узгоджує вимоги WTA із сучасними стандартами Міжнародного олімпійського комітету, World Athletics та World Boxing напередодні Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях.