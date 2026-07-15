Українські тенісистки разом з прихильницею Путіна відвідали весільну церемонію ексросіянки

Весільна церемонія Касаткіної та Забіяко відбулася у грецьких Афінах

У Греції відбулося тенісне свято, на якому разом були присутні українки та гравчині з країни-агресора

Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок разом з прихильницею диктатора Володимира Путіна Міррою Андрєєвою відвідали весільну церемонію двох ексросіянок Дарії Касаткіної та Наталії Забіяко. Про це повідомляє «Главком».

Весільна церемонія Касаткіної та Забіяко відбулася у грецьких Афінах. На ній були присутні українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок. Також участь в заході разом з українками брала скандальна росіянка Мірра Андрєєва.

5 фото На весь екран









Крім того, на весільній церемонії була присутня ще одна російська тенісистка – Анастасія Павліченко.

Дарія Касаткіна раніше змагалася за Росію, однак потім змінила громадянство. Тепер вона представляє Австралію.

Забіяко має срібло Олімпіади-2018 у складі збірної Росії з фігурного катання

Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.