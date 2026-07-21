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Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги
Олександра Олійникова продовжить боротьбу на німецькій землі
фото: WTA

Представниця України пробилася у другий раунд змагань

Українська тенісистка Олександра Олійникова здолала німкеню Настасью Шунк у першому колі Hamburg Open. Про це повідомляє «Главком».

Матч розпочався затяжним першим геймом. Олійникова відіграли чотири брейкпойнти суперниці й таки повела в рахунку. А в наступному геймі ще й взяла подачу Шунк. Щоправда, та відразу же відповіла взаємністю.

Утім, українка в четвертому геймі оформила ще один брейк. Далі на певний час Олійникова зосередилася на власних подачах. А у восьмому геймі вона ще раз виграла подачу Шунк і закрила сет на власну користь.

У другій партії опонентки спершу йшли нога в ногу. Німецька тенісистка додала після середини сету. У сьомому та дев'ятому геймах Шунк зуміла взяти подачі Олійникової та перевела поєдинок у третю партію.

Вирішальний сет видався для сіяної під першим номером на турнірі українки непросто. До вирішального відрізку суперниці підійшли з рівним рахунком (5:5) та трьома брейками за плечима в кожної. Однак, Олійникова зуміла виграти подачу опонентки та з другої спроби оформила матчбол на своїй.

Hamburg Open. Перший раунд

  • Олександра Олійникова (Україна, 1) – Настасья Шунк (Німеччина) – 6:2, 3:6, 7:5

До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Теги: теніс

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