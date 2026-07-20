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Рейтинг WTA: Олійникова піднялась на рекордне місце, Ястремська втратила 14 позицій

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Рейтинг WTA: Олійникова піднялась на рекордне місце, Ястремська втратила 14 позицій
Олександра Олійникова стала 45-ю ракеткою світу
фото: WTA

Третя ракетка України Олександра Олійникова повернулася у топ-50

Олександра Олійникова продемонструвала найбільший прогрес у рейтингу WTA серед українок за минулий тиждень. Про це повідомляє «Главком».

Оновлення світовоих тенісних рейтингів відбулося після серії турнірів, що пройшли в період 13-19 липня. Серед українок найвідчутніше свої позиції покращила Олександра Олійникова, яка завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 250 у румунських Яссах піднялася на сім сходинок і встановила новий особистий рекорд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змінила позицію та посідає 10-те місце світового рейтингу. Незмінною залишилось й місце Марти Костюк, яка посідає 11-ту сходинку. Також у рейтингу спрогресували Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева і Дарія Снігур. Усі українки покращили своє місце на дві сходинки і тепер посідають 54-те, 56-те і 58-ме місця відповідно.

Єдиною українкою з топ-100, яка суттєво погіршила своє становище у світовій класифікації, стала Даяна Ястремська, яка опустилася одразу на 14 позицій – до 88-го місця.

Світовий рейтинг WTA

  • 1.Аріна Соболенко – 8550 очок
  • 2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143
  • 3.Джессіка Пегула (США) – 6301
  • 4.Коко Гофф (США) – 5649
  • 5.Мірра Андрєєва – 5293
  • 6.Кароліна Мухова (Чехія) – 5168
  • 7.Лінда Носкова (Чехія) – 5119
  • 8.Іга Свьонтек (Польща) – 4539
  • 9.Аманда Анісімова (США) – 4353
  • 10.Еліна Світоліна (Україна) – 4351
  • 11.Марта Костюк (Україна) – 3926
  • ...
  • 45.Олександра Олійникова – 1132 (+7)
  • 54.Дарія Снігур – 1027 (+2)
  • 56.Ангеліна Калініна – 1019 (+2)
  • 58.Юлія Стародубцева – 1017 (+2)
  • 88.Даяна Ястремська – 867 (-14)

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на турнірі на хардовому покритті WTA 250 у Празі. У матчі першого кола Снігур обіграла у трьох сетах німкенею Еллу Зайдель.

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна

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