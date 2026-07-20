Рейтинг WTA: Олійникова піднялась на рекордне місце, Ястремська втратила 14 позицій
Третя ракетка України Олександра Олійникова повернулася у топ-50
Олександра Олійникова продемонструвала найбільший прогрес у рейтингу WTA серед українок за минулий тиждень. Про це повідомляє «Главком».
Оновлення світовоих тенісних рейтингів відбулося після серії турнірів, що пройшли в період 13-19 липня. Серед українок найвідчутніше свої позиції покращила Олександра Олійникова, яка завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 250 у румунських Яссах піднялася на сім сходинок і встановила новий особистий рекорд.
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змінила позицію та посідає 10-те місце світового рейтингу. Незмінною залишилось й місце Марти Костюк, яка посідає 11-ту сходинку. Також у рейтингу спрогресували Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева і Дарія Снігур. Усі українки покращили своє місце на дві сходинки і тепер посідають 54-те, 56-те і 58-ме місця відповідно.
Єдиною українкою з топ-100, яка суттєво погіршила своє становище у світовій класифікації, стала Даяна Ястремська, яка опустилася одразу на 14 позицій – до 88-го місця.
Світовий рейтинг WTA
- 1.Аріна Соболенко – 8550 очок
- 2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143
- 3.Джессіка Пегула (США) – 6301
- 4.Коко Гофф (США) – 5649
- 5.Мірра Андрєєва – 5293
- 6.Кароліна Мухова (Чехія) – 5168
- 7.Лінда Носкова (Чехія) – 5119
- 8.Іга Свьонтек (Польща) – 4539
- 9.Аманда Анісімова (США) – 4353
- 10.Еліна Світоліна (Україна) – 4351
- 11.Марта Костюк (Україна) – 3926
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- 45.Олександра Олійникова – 1132 (+7)
- 54.Дарія Снігур – 1027 (+2)
- 56.Ангеліна Калініна – 1019 (+2)
- 58.Юлія Стародубцева – 1017 (+2)
- 88.Даяна Ястремська – 867 (-14)
Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на турнірі на хардовому покритті WTA 250 у Празі. У матчі першого кола Снігур обіграла у трьох сетах німкенею Еллу Зайдель.
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