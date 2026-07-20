Рейтинг WTA: Олійникова піднялась на рекордне місце, Ястремська втратила 14 позицій

Третя ракетка України Олександра Олійникова повернулася у топ-50

Олександра Олійникова продемонструвала найбільший прогрес у рейтингу WTA серед українок за минулий тиждень. Про це повідомляє «Главком».

Оновлення світовоих тенісних рейтингів відбулося після серії турнірів, що пройшли в період 13-19 липня. Серед українок найвідчутніше свої позиції покращила Олександра Олійникова, яка завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 250 у румунських Яссах піднялася на сім сходинок і встановила новий особистий рекорд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змінила позицію та посідає 10-те місце світового рейтингу. Незмінною залишилось й місце Марти Костюк, яка посідає 11-ту сходинку. Також у рейтингу спрогресували Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева і Дарія Снігур. Усі українки покращили своє місце на дві сходинки і тепер посідають 54-те, 56-те і 58-ме місця відповідно.

Єдиною українкою з топ-100, яка суттєво погіршила своє становище у світовій класифікації, стала Даяна Ястремська, яка опустилася одразу на 14 позицій – до 88-го місця.

Світовий рейтинг WTA

1.Аріна Соболенко – 8550 очок

2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143

3.Джессіка Пегула (США) – 6301

4.Коко Гофф (США) – 5649

5.Мірра Андрєєва – 5293

6.Кароліна Мухова (Чехія) – 5168

7.Лінда Носкова (Чехія) – 5119

8.Іга Свьонтек (Польща) – 4539

9.Аманда Анісімова (США) – 4353

10.Еліна Світоліна (Україна) – 4351

11.Марта Костюк (Україна) – 3926

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45.Олександра Олійникова – 1132 (+7)

54.Дарія Снігур – 1027 (+2)

56.Ангеліна Калініна – 1019 (+2)

58.Юлія Стародубцева – 1017 (+2)

88.Даяна Ястремська – 867 (-14)

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на турнірі на хардовому покритті WTA 250 у Празі. У матчі першого кола Снігур обіграла у трьох сетах німкенею Еллу Зайдель.