Франція подасть на Аргентину скаргу у ФІФА: що сталося

В Інтернет потрапило відео, де футболісти збірної Аргентини співають расистську та гомофобну пісню про збірну Франції

Федерація футболу Франції звернеться до ФІФА через інцидент з піснею збірної Аргентини, яка мала у собі дискримінаційні слова у бік темношкірих гравців збірної Франції. Скандальні вигуки зняв на відео півзахисник Аргентини Енцо Фернандес після переможного фіналу Копа Америка проти Колумбії, повідомляє Суспільне.

Аргентина вдруге поспіль перемогла у фіналі Копа Америка. На 114-й хвилині переможний м'яч забив форвард Лаутаро Мартінес, який вийшов на заміну.

Після перемоги на Копа Америка, збірна Аргентини відсвяткувала перемогу в автобусі, у якому аргентинці співали пісні та раділи звитязі. Футболіст збірної Аргентини Енцо Фернандез вирішив запустити трансляцію святкування гравців у себе в Instragram, де він, разом зі збірниками, співає расистську та гомофобну пісню про збірну Франції.

Пісню, яку проспівали гравці збірної Аргентини, вперше співали фани збірної Аргентини після фіналу ЧС-2022, де команда Ліонеля Скалоні обіграла саме Францію (3:3, 4:2 по пен.) У скандуванні згадується африканське походження гравців «синіх» та згадки Мбаппе та чутки про його стосунки з транссексуальною жінкою.

🚨Enzo Fernandez and Argentina players last night singing the racist song directed at Mbappé & France. (Last 10 seconds)



“They play for France but they are from Angola



His mother is Nigerian,

His father Cameroonian,

But on the passport : French.”

pic.twitter.com/aSV8vqtQCS — 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) — 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) July 16, 2024

Енцо Фернандес пізніше перепросив за спів у сторіз на своїй сторінці в Instagram, де зазначив, що то були лише емоції після переможного фіналу.

У «Челсі» вийшли з офіційним засудження ситуації та оголосили, що розпочали власне розслідування. У клубі відзначили, що не допустять жодних проявів дискримінації, але відзначили рішення Фернандеса перепросити за свій вчинок.