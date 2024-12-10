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Трамп запропонував Мексиці і Канаді увійти до складу США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп запропонував Мексиці і Канаді увійти до складу США
Трамп заявив, що США не повинні надавати субсидії Мексиці та Канаді
фото з відкритих джерел

Між США, Мексикою та Канадою діє майже безмитний режим

Мексика і Канада могли б увійти до складу Сполучених Штатів замість того, щоб отримувати субсидії. Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News.

«Ми субсидуємо Канаду на суму понад $100 млрд на рік. Ми субсидуємо Мексику майже на $300 млрд. Ми не повинні цього робити. Чому ми субсидуємо ці країни? Нехай стануть новими штатами замість субсидій», – сказав він.

Наразі між цими трьома країнами діє майже безмитний режим відповідно до угоди між США, Мексикою та Канадою, яка була підписана Трампом під час його першого терміну перебування на посаді президента. 25-відсоткові тарифні плани можуть суттєво вплинути на торгівельні відносини між трьома країнами і потенційно підвищити ціни на товари в США.

На запитання Крістен Велкер з Meet the Press, чи може Трамп гарантувати, що його тарифні плани не означатимуть, що американські сім'ї платитимуть більше, Трамп відповів, що «нічого не може гарантувати».

«Я не можу нічого гарантувати. Я не можу гарантувати завтрашній день. Але я можу сказати, що якщо ви подивитеся на мою – якраз до COVID, у нас була найбільша економіка в історії нашої країни. У мене було багато тарифів на багато різних країн, особливо на Китай», – додав він.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю журналістці Крістен Велкер на телеканалі NBC News у програмі Meet the Press. Це стало першим телевізійним інтерв'ю після перемоги Трампа на виборах 5 листопада.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

Теги: Мексика Канада Дональд Трамп США

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