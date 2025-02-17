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Сили оборони атакували два російські підприємства у Краснодарському краї (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сили оборони атакували два російські підприємства у Краснодарському краї (відео)
фото: скріншот з відео

Дрони уразили завод, який включає шість технологічних установок перероблювання нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік

Цієї ночі СБУ та ССО ЗСУ дронами атакували два російські підприємства у Краснодарському краї. Мова йде про Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінская».Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок перероблювання нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною $50 млн.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС «Кропоткінская». Це – найбільша нафтоперекачувальна станція «Каспійського трубопровідного консорціуму» на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

«Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого у Краснодарському краї у Росії жителі почули вибухи. Російські ЗМІ зауважували, що однією із цілей дронової атаки був Ільський нафтопереробний завод.

Згодом повідомлялося, що найбільшу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінская», що належить «Каспійському трубопровідному консорціуму» (КТК), виведено з ладу внаслідок атаки дронів.

Теги: нафта вибух росія СБУ безпілотник

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