«Містяни» не відпустять володаря «Золотого м'яча-2024» за безцінь

Англійський «Манчестер Сіті» готовий продати півзахисника Родрі за 75 млн євро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Патріка Бергера.

Мадридський «Реал» розпочав прямі перемовини з «містянами» щодо трансферу. Сам хавбек зацікавлений у поверненні на батьківщину. «Вершкові» готові розщедритися на 50 млн із гаком за чемпіона світу.

Родрі – вихованець мадридського «Атлетіко». Щоправда, на дорослому рівні він заграв у «Вільярреалі». Натомість в рідному клубі півзахисник провів один сезон перед переходом у «Манчестер Сіті» в 2019 році за 70 млн євро.

У минулій кампанії Родрі зіграв 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Натомість на тріумфальному Чемпіонаті світу 2026 іспанець провів вісім матчів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.