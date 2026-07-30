Латиноамериканський гранд вилетів із турніру від власного фарм-клубу

Футбольний курйоз трапився в одних із національних змагань

«Хуніор» із Барранкільї зазнав однієї з найдивніших поразок у власній історії у фіналі першого етапу Кубка Колумбії. Про це повідомляє «Главком».

Місцевому гранду волею жеребу випало зіграти проти «Барранкільї». Цей колектив змагається у Прімері B та належать місцевому бізнесмену Фуаду Хару. Він також залишається власником «Хуніора», тож «Барранкілья» – фарм-клуб гранда.

Перший матч завершився бойовим миром (2:2). Другий поєдинок споріднені колективи також звели внічию (3:3). Як наслідок, справа перейшла до серії одинадцятиметрових. Дублери реалізували п'ять ударів, а виконавці «Хуніора» – три з чотирьох і вибули зі змагань.

Тепер «Барранкілья» продовжить боротьбу в 1/8 фіналу Кубка Колумбії. Матчі цієї стадії відбудуться у серпні. Фінал турніру запланований на жовтень.

🔴🤩 ¡BARRANQUILLA Y UN TRIUNFO HISTÓRICO CONTRA JUNIOR!



⚽👉 Después de igualar 5-5 en el marcador global contra el ‘tiburón’ ganaron en la tanda de penales 5-3 con definiciones de lujo y una actuación estelar del arquero Guerra.#LACOPAxWIN pic.twitter.com/tILNlAfSSZ — Win Sports (@WinSportsTV) — Win Sports (@WinSportsTV) July 30, 2026

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.