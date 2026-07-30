УЄФА оголосила бойкот турнірам ФІФА через плани Інфантіно продати частку Чемпіонату світу

УЄФА: Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт

УЄФА: Чемпіонат світу не продається

Усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам. Про це йдеться у заяві УЄФА, інформує «Главком».

«УЄФА і 55 асоціацій, що входять до неї, єдині в думці. Ми одноголосно і беззастережно відкидаємо пропозицію ФІФА про передачу прав власності на Чемпіонат світу та інші змагання приватним інвесторам.

Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найбільших спортивних спадщин футболу.

Вона створювалася поколіннями гравців, національними командами та вболівальниками з усіх континентів. Жодна її частина не повинна бути передана приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається», – йдеться у заяві УЄФА.

Нагадаємо, раніше УЄФА відреагувала на матеріал видання The Times, яке оприлюднило плани ФІФА щодо створення комерційної організації з метою продавати частки у чоловічому та жіночому мундіалях приватним інвесторам.

Крім цього, президент ФІФА Джанні Інфантіно після останнього президентського терміну може отримати посаду «комісара» і вдесятеро збільшити доходи, тоді як організаційні зміни можуть позначитися й на майбутньому форматі мундіалю.

У відповідь на матеріали ЗМІ в УЄФА заявили, що «надзвичайно серйозно» ставляться до новин і звинуватили керівництво ФІФА в тому, що ті «перейшли межу».

«Це переходить межу, яку керівні організації футболу ніколи не мають перетинати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само має ставитися кожна національна футбольна асоціація. Як і кожна залучена сторона: ліги, клуби, гравці, фанати, уряди країн та всі, хто піклується про майбутнє футболу.

Душа та управління футболом – це не активи для торгівлі. Особливо за нульової прозорості стосовного того, хто виграє фінансово. Ніхто з нас не володіє футболом. Він не належить ФІФА для продажу», – йдеться у повідомленні.