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«Карпати» оформили перехід легіонера з чемпіонату Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Карпати» оформили перехід легіонера з чемпіонату Іспанії
Іван Калеро перебрався в УПЛ
фото: ФК «Культураль Леонеса»

Середняк Прем'єр-ліги продовжив оновлювати склад команди

Львівські «Карпати» оголосили про трансфер оборонця іспанської «Культураль Леонеси» Івана Калеро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець підписав із «левами» контракт на два роки. Сторони також передбачили в контракті пункт продовження співпраці ще на сезон. Новачок закриватиме правий фланг оборони «Карпат».

Калеро – вихованець мадридського «Атлетіко». Проте, оборонець виступав лише за юнацьку та резервну команди «матрацників». Натомість він грав у чемпіонатах Англії (Дербі Каунті, Бертон) та Нідерландах («Спарта»), а на батьківщині виступав у нижчих дивізіонах за «Саламанку», «Нумансію», «Малагу», «Алькоркон», «Картахену» та «Сарагосу».

У минулому сезоні Калеро провів 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і п'ять результативних передач. Його батько Хуліан – головний тренер «Ов'єдо».

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: ФК Карпати УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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