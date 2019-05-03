Колишній оборонець київського «Динамо» потрапив у символічну збірну Суперліги Туреччини-2018/2019



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Домаґой Віда відзначився у сезоні-2018/2019 трьома м'ячами yenisafak.com

Домаґой Віда був культовим футболістом у Києві, а тепер тішить харизмою чорно-білу частину Стамбула

Колишній оборонець команди київського «Динамо» хорват Домаґой Віда, який зараз представляє стамбульський «Бешикташ», потрапив до символічної збірної турецької Суперліги сезону-2018/2019.

У сезоні, який завершився, Віда в 34-х матчах за «Бешикташ» забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу. До Стамбула з Києва Домаґой перебрався у січні 2018-го, а зараз продовжив контракт з «Бешикташем» на правах вільного аґента.

У сезоні-2018/2019 «Бешикташ» посів третє місце. Вище опинилися «Істамбул Башакшехір», який став чемпіоном вперше в історії, та «Ґалатасарай».

В Україні Віда здобув два титули чемпіона і двічі став володарем національного Кубка. Раніше він двічі вигравав чемпіонат і одного разу Кубок Хорватії у складі заґребського «Динамо».

Домаґой Віда з трофеєм одного з найкращих гравців турецької Суперліги-2018/2019

Зауважимо, що представництво «Бешикташа» в символічній збірній турецької Суперліги-2018/2019 найбільше. Крім Віди, відзначені правий оборонець Ґокхан Ґьонул, опорний хав Дорукхан Токьоз, плеймейкер Адем Ляїч і центрфорвард Бурак Їлмаз.

Символічна збірна турецькоїСуперліги-2018/2019

Представників «Істамбул Башакшехіра» четверо - воротар Мерт Ґюнок, молдовський центральний оборонець Александру Епуряну, опорний хав Емре Белезоґлу і правий вінґер Едін Вішча. Найкращим тренером року названий наставник чемпіонів Абдуллах Авджі. Решта клубів у символічній збірній представлені скромно - лівим оборонцем Хасаном Алі Калдирімом із «Фенербахче» і лівим вінґером Махмудом Хассаном Трезеґе «Касимпаші».

Цікаво, що представників другої і четвертої команд - відповідно «Ґалатасарая» і «Трабсонспора» - серед лауреатів сезону немає взагалі.