Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу найкращих тенісисток світу

Марта Костюк яскраво провела третій Grand Slam року

Півфіналістка Вімблдонського турніру впритул підібралася до першої ракетки України

Українка Марта Костюк піднялася на 11-те місце в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Для 24-річної представниці України ця позиція у класифікації стала наразі найвищою у професіональній карєрі. З часу останнього оновлення рейтингу Костюк піднялася вгору на дві сходинки. Такому поступу посприяв вихід в 1/2 фіналу на Вімблдоні.

Тим часом Еліна Світоліна втратила дві позиції у класифікації. Найкраща українська тенісистка на травяному мейджорі сенсаційно вилетіла в першому колі. Як наслідок, вона опустилася на 10-те місце в новій версії табеля про ранги.

Інші українки в рейтингу WTA

До першої сотні класифікації потрапили ще п'ять українок. Олександра Олійникова піднялася на одну сходинку та посіла 51-ше місце в рейтингу. Найбільший же прогрес продемонструвала Дар'я Снігур – 21 позиція вгору (56-те місце).

Помірний поступ – на сім щаблів догори – показала Ангеліна Калініна (59-те місце). Натомість Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева втратили шість та сім позицій відповідно. У другій сотні опинилися Вероніка Подрез (136-те місце) та Анастасія Соболєва (191-ше).

Лідерки рейтингу WTA

Першу позицію у класифікації зберегла нейтральна білоруска Аріна Сабалєнка. Другою залишилася Єлєна Рибакіна з Казахстану. Натомість на третє місце піднялася американка Джессіка Пегула.

Освоюються у першій десятці сенсаційні фіналістки Вімблдонського турніру. Чешка Кароліна Мухова, яка програла вирішальний поєдинок, піднялася на шосте місце. Її співвітчизниця Лінда Носкова після тріумфу на лондонських кортах опинилася на сьомій сходинці.

Чільна десятка рейтингу WTA на 13 липня 2026 року інфографіка: Univers Tennis

До слова, раніше Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, нещодавно Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.