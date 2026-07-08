Костюк оформила феєричну перемогу над Паоліні в чвертьфіналі Вімблдона

Друга ракетка України опинилася за крок від вирішального поєдинку мейджора

Українська тенісистка Марта Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні на шляху в півфінал Вімблдонського турніру. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали суперниці на рівних і зосередилися на власних подачах. У п'ятому геймі українка вперше взяла подачу Паоліні. Італійська тенісистка могла відігратися у сьомому, та Костюк витримала тиск опонентки.

Вирішальним же став дев'ятий гейм. На подачі Паоліні представниця України перехопила ініціативу та з другим брейком повела за партіями. Упродовж сету Костюк виконала два ейси та виграла 91 % очок на першій подачі.

Друга партія пішла за сценарієм першої. Тепер українська тенісистка вирвала пункт на подачі італійки в четвертому геймі. З цим гандикапом Костюк почувалася на корті значно впевненіше.

Зрештою, до першого матчболу справа дійшла вже у восьмому геймі. На власній подачі Паоліні відбилася від першої спроби українки. Та з другого разу Костюк оформила перемогу в геймі, сеті та поєдинку загалом.

Вімблдон. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна, 12) – Жасмін Паоліні (Італія, 13) – 6:3, 6:2

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.

