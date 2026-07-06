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Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні
Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва зазнала сенсаційної поразки на Вімблдоні
фото: Getty Images

Росіяни вперше з 2019 року не вийшли до 1/4 фіналу Вімблдону

Вімблдон 2006 виявися провальним для російських тенісистів та тенісисток. Про це повідомляє «Главком».

Росіяни вперше з 2019 року не вийшли до 1/4 фіналу одиночного розряду Вімблдону.

Останнім із тенісистів з країни-агресора завершив виступ у одиночному розряді Роман Сафіуллін. У четвертому колі він поступився сербу Новаку Джоковичу – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Як повідомлялося, лідерка російського жіночого тенісу Мірра Андрєєва сенсаційно не змогла подолати друге коло Вімблдону.

У матчі другого кола п'ята ракетка світу поступилася Барборі Крейчиковій з Чехії – 6:4, 5:7, 4:6.

«Це був тяжкий матч, вона грала добре. У мене були можливості здобути перемогу, але все склалося не на мою користь. Думаю, я прийду до тями лише через пару днів.

Вибачте за сльози. Пара днів – і я готуватимусь до харду. Я поки що не знаю, де зіграю далі. Потрібно поговорити з командою», – сказала Андрєєва зі сльозами на очах на пресконференції.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Нагадаємо, у третьому раунді Вімблдону 2026 українська тенісистка Марта Костюк у трьох сетах переграла 26-ту ракетку світу, американку Емму Наварро – 6:2, 4:6, 6:1.

Обігравши Наварро, Костюк вперше в кар'єрі гратиме в четвертому раунді Вімблдону.

Теги: теніс Вімблдон

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