Кривдниця Костюк вперше в кар'єрі виграла Вімблдон

Лінда Носкова обіграла у трьох сетах свою співвітчизницю Кароліну Мухову

Чеська тенісистка Лінда Носкова стала переможницею Вімблдону 2026, обігравши у фінальному поєдинку свою співвітчизницю Кароліну Мухову. Про це повідомляє «Главком».

Мухова до фіналу цьогорічного Вімблдону вийшла завдяки перемозі над сьмою ракеткою світового рейтингу Коко Гофф. Тоді як Носкова у півфіналі здолала українку Марту Костюк.

Хід матчу

В першому сеті Носкова вийшла вперед 4:1. Мухова спробувала скоротити відставання, але змогла відіграти лише один гейм, і партія завершилася перемогою Носкової – 6:2.

У другому сеті Носкова мала перевагу в рахунку 5:2.У восьмому геймі Лінда змарнувала три матчпойнти, що додало наснаги Муховій, яка у підсумку вирвала перемогу в партії – 7:5.

Вирішальний, третій сет Носкова розпочала з ривка у три виграні гейми. Мухова перервала серію суперниці, але п'ятий гейм також відійшов до активу 21-річної тенісистки. Після цього тенісистки продовжили обмін геймами, який закінчився перемогою Носкової – 6:3.

Вімблдон 2026. Фінал. Жінки

Кароліна Мухова (Чехія) – Лінда Носкова (Чехія) 2:6, 7:5, 3:6

Для обох тенісисток це був дебютний фінал Вімблдону. Загалом це перший за 17 років фінал трав'яного Грендслему, який розіграли тенісистки з однієї країни – востаннє це робили Серена та Вінус Вільямс у 2009 році.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк заявила, що після Вімблдону її наступним великим турніром стане тисячник у Торонто.