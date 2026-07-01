Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру

Чергова представниця України завершила виступи на престижних змаганнях

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла іспанці Джессіці Боусас Манейро в другому колі Вімблдона-2026. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали суперниці на рівних. Та поступово в першій партії ініціативу захопила піренейка. У сьомому геймі вона вперше взяла подачу Ястремської, а в дев'ятому повторила цей трюк і закрила сет на власну користь.

У другій партії опонентки збільшили кількість помилок. Шість з восьми перших геймів сету обернулися брейками. Спершу Боусас Манейро пішла у відрив (3:1). Та згодом українка відновила статус-кво (4:4).

Далі суперниці ще раз взяли подачі одна одної та перевели партію у тай-брейк. І на цьому вирішальному відрізку несподівано швидко інтрига згасла. Ястремська просто зім'яла іспанську тенісистку (7:1) та перевела матч у третій сет.

Та на вирішальний ривок сил в українки не вистачило. У третій партії вона змогла взяти лише два гейми. Натомість Боусас Манейро оформила три брейки проти одного та з першої спроби реалізувала матчбол.

Вімблдон. Другий раунд

Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія) – 3:6, 7:6, 2:6

До слова, Еліна Світоліна сенсаційно вибула першому колі Вімблдонського турніру. Кривдницею українки стала її співвітчизниця Дар'я Снігур. Остання здобула перемогу в двох сетах.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася згаданій Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.

