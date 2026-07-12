Сіннер феєрично виграв Вімблдонський турнір вдруге поспіль

Лідер світового рейтингу захистив титул на трав'яному мейджорі

Італійський тенісист Яннік Сіннер переграв німця Александра Звєрєва у фіналі Вімблдона-2026. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті суперники зосередилися на власних подачах. За такої ситуації партія прогнозовано дійшла до тай-брейку. Перші сетболи не реалізували обидва тенісисти. А от із другої спроби Звєрєв повів у рахунку.

Другий сет пішов за тим же сценарієм. Жодного брейку та додатковий гейм, аби визначити сильнішого. Щоправда, цього разу з конкуренцією не склалося. Сіннер дозволив опоненту набрати лише два пункти та швидко завершив партію на власну користь.

Нарешті без тай-брейку суперники обійшлися в третьому сеті. Вирішальним став восьмий гейм. Італієць зумів дотиснути Звєрєва на подачі останнього, а в наступному геймі відразу дотиснув того на власній.

Четвертий сет вийшов схожим на попередній. Цього разу Сіннер узяв подачу опонента в сьомому геймі. Далі йому було достатньо не схибити на власних. Італійський тенісист із цим завданням упорався і оформив перемогу.

Сіннер завоював п'ятий титул серії Grand Slam у кар'єрі. На Вімблдонському турнірі він тріумфував удруге поспіль. Цьогоріч італієць виграв перший мейджор. На Australian Open Сіннер дійшов до півфіналу, а на «Ролан Гаррос» вилетів у другому колі.

Вімблдон. Фінал

Яннік Сіннер (Італія, 1) – Александр Звєрєв (Німеччина, 2) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4

До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.