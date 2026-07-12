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Мухова іронічно відреагувала на свою поразку у фіналі Вімблдону

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Мухова іронічно відреагувала на свою поразку у фіналі Вімблдону
Кароліна Мухова у чеському дербі поступилася Лінді Носковій
фото: Imagn

Чеська тенісистка змогла перетворила свою поразку співвітчизниці на вірусний момент

Фінал Вімблдону 2026 року став для Кароліни Мухової моментом надзвичайного спортивної драми та особистого випробування, яке вона намагалася пройти з усмішкою. Про це повідомляє «Главком»

«Моя колишня подруга»

Попри героїчне повернення в гру, де 29-річна тенісистка відіграла п’ять матчболів і перевела поєдинок у вирішальний сет, вона все ж поступилася молодій співвітчизниці Лінді Носковій із рахунком 6:2, 5:7, 6:3. Проте саме промова Мухової під час церемонії нагородження привернула найбільшу увагу, ставши найбільш обговорюваним моментом вечора.

«Важко підібрати слова. Але я почну з Лінди, моєї колишньої подруги», – вимовила Мухова, викликавши сміх у глядачів на корті. Одразу після цього тенісистка поспішила додати: «Я жартую, звісно… ну, або майже жартую».

Повага до Носкової 

Попри цей колючий жарт, решта промови Мухової була сповнена щирого захоплення та професійної поваги. Вона швидко перейшла до серйозного тону, віддавши належне майстерності своєї суперниці: «Ти така молода, і це був твій перший фінал турніру Великого шлема. Те, як ти впоралася з тиском і як ти грала – це просто неймовірно. Але головне, ти чудова людина. Вітаю тебе та твою команду, ти на це заслуговуєш».

Емоційний фон спічу сягнув піку, коли Мухова звернулася до свого боксу, де за неї вболівали рідні та друзі. «Вибачте, я перепрошую. Це дуже емоційно… Коли я дивлюся на свій кут, я бачу всіх своїх друзів і родину, які скасували власні плани, щоб бути сьогодні тут заради мене. Я дуже це ціную», – зізналася спортсменка, не приховуючи сліз через свою другу в кар’єрі поразку у фіналі мейджора.

Нагадаємо, що кривдниця Костюк вперше в кар'єрі виграла Вімблдон

Теги: теніс Вімблдон Кароліна Мухова

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