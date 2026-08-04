Google став офіційним партнером клубу Забарного

ПСЖ впровадить нові технології задля покращення багатьох аспектів діяльності

Французький гранд «Парі Сен-Жермен», за який грає українець захисник Ілля Забарний, оголосив про укладення партнерства з компанією Google до 2029 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ПСЖ.

Що передбачає партнерство?

Згідно з угодою, співпраця охоплюватиме роботу зі штучним інтелектом, створення цифрового контенту, використання смартфонів Pixel та модернізацію окремих напрямів діяльності клубу. Однією з головних складових партнерства стане інтеграція Google Gemini, який отримав статус офіційного ШІ-асистента ПСЖ. Клуб планує використовувати можливості штучного інтелекту для аналізу даних, оптимізації внутрішніх процесів, генерації мультимедійного контенту та розвитку цифрових сервісів для багатомільйонної аудиторії вболівальників по всьому світу.

Ще одним ключовим елементом угоди стане Google Pixel, який стане офіційним смартфоном паризького клубу. Саме пристрої цієї лінійки використовуватимуться для створення ексклюзивного контенту з матчів, тренувань, роздягальні та інших закулісних моментів життя команди. Крім цього, на стадіоні «Парк де Пренс» відкриють спеціальний простір Google Space, де демонструватимуть новітні технології компанії, проводитимуть презентації та зустрічі з партнерами, контент-мейкерами й гостями клубу.

У межах співпраці Google також надаватиме ПСЖ доступ до власних хмарних сервісів та цифрових рішень, які використовуватимуть різні департаменти клубу. Таким чином, партнерство виходить далеко за межі традиційної спонсорської угоди й передбачає комплексну технологічну підтримку одного з найпопулярніших футбольних брендів світу.

Що говорять у ПСЖ з приводу співпраці?

Комерційний директор ПСЖ Річард Хізелгрейв наголосив, що співпраця повністю відповідає стратегії клубу щодо роботи з найбільш інноваційними компаніями світу. За його словами, поєднання глобального бренду ПСЖ із технологічними можливостями Google відкриє нові способи взаємодії з уболівальниками та створення сучасного цифрового контенту.

Своєю чергою маркетинговий директор Google France Жан-Філіп Бекан заявив, що компанія прагне зробити фанатів ще ближчими до своєї улюбленої команди завдяки можливостям Gemini та Pixel. Він підкреслив, що технології штучного інтелекту допоможуть відкривати нові формати спілкування між клубом і його прихильниками.

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