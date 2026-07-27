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«Челсі» знайшов несподіване підсилення в чемпіонаті Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» знайшов несподіване підсилення в чемпіонаті Англії
Денні Велбек опинився на радарі «синіх»
фото: ФК «Брайтон»

Столичний гранд накинув оком на ексфорварда національної команди

Нападник англійського «Брайтона» Денні Велбек потрапив до сфери зацікавлень лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Профіль досвідченого форварда до вподоби новому керманичу «синіх» Хабі Алонсо. «Чайки» знають про інтерес «Челсі» та готові розглянути пропозиції. Контракт Велбека з «Брайтоном» розрахований до наступного літа.

Перемовини перебувають на початковій стадії. Утім, усі сторони нібито дивляться на ситуацію з оптимізмом і вважають, що можна буде досягнути згоди про трансфер. «Брайтон» підписав англійця безкоштовно шість років тому.

Велбек у минулому сезоні зіграв 40 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів. Раніше нападник захищав кольори «Вотфорда», лондонського «Арсенала», «Сандерленда», «Престона» та рідного «Манчестер Юнайтед».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі ФК «Брайтон»

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