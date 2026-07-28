Титульним партнером «Карпат» у новому сезоні буде Галицька бригада

Львівський клуб гратиме із емблемою 80-ї ОДШБр

Львівські «Карпати» з нового сезону виступатимуть у футболках із емблемою 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Карпат».

Символом 80-ї бригади є крилатий білий лев, який заносить полум’яний меч Архистратига Михаїла – покровителя десанту. Здиблений лев відсилає до Львова – міста, де базується бригада, а темно-бордовий щит виконаний у традиційному кольорі Десантно-штурмових військ. Бригада стане титульним партнером «Карпат».

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«Карпати» у літнє трансферне вікно підписали воротаря «Оболоні» Дениса Марченка, захисника «Зорі» Романа Вантуха, нападника «Сандерленда» Назарія Русина, півзахисника «Візели» Мохаммеда Мухлісса, а також бразильського півзахисника «Лієпаї» Фелліпе Вієйру.

Новий сезон підопічні Франа Фернандеса відкриють 1 серпня – на них очікує гостьовий матч із «Кривбасом».

Нагадаємо, оборонець Олексій Сич змінив львівські «Карпати» на київське «Динамо». Українець підписав із «біло-синіми» контракт на три роки. У договорі сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. Новачок у столиці повинен закрити правий фланг оборони.

Сич – вихованець «Карпат». Також він захищав кольори галицьких «Карпат», львівського «Руха» та бельгійського «Кортрейка». Трансфер оборонця коштував «Динамо» орієнтовно 1 млн євро.

До слова, «Карпати» офіційно оголосили про відхід бразильського півзахисника Стеніо, який продовжить кар'єру в італійському клубі «Модена». Деталі угоди не розголошуються, проте італійський клуб придбав 100% прав на 23-річного вінгера.