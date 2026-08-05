Лідер «Реалу» вийшов у люди з охоронцем із тризубом на руці

Зірковий футболіст, імовірно, збільшить кількість українських шанувальників

У супроводі півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема помітили чоловіка з українською символікою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zorya Londonsk.

Англієць проводить відпустку на батьківщині. Зірковий хавбек мадридського «Реала» навідався до Alton Towers – великого тематичного парку в графстві Стаффордшир. Там від натовпу фанатів Беллінгема оберігав охоронець з тату тризуба на лівій руці.

Раніше в соцмережах завірусився образ іншого представника команди безпеки футболіста. Фіджієць Іліаві став популярним завдяки колоритній зовнішності. Зокрема, публіці припала до душі його густа сива борода та солідна мускулатура.

Беллінгем у минулому сезоні зіграв 40 матчів у всіх турнірах за «Реал». До свого активу він записав вісім голів і п'ять результативних передач. Натомість на Чемпіонаті світу 2026 англієць провів вісім поєдинків, у яких оформив сім м'ячів і один асист.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.