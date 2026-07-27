«Реал» запланував перемовини з лідером команди – ЗМІ

Вінісіус Жуніор обиратиме між Мадридом і Лондоном

Королівський клуб відреагував на інтерес до провідного виконавця

Менеджмент мадридського «Реала» найближчим часом зустрінеться з представниками нападника Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Мета рандеву – перемовини щодо нового договору бразильця. Чинний контракт розрахований до літа 2027 року. Якщо переговорний процес зайде в глухий кут, то «вершкові» розглянуть продаж Вінісіуса.

За ситуацією уважно стежить лондонський «Арсенал». Чемпіон Англії нібито готовий запропонувати бразильця кращі фінансові умови. Зараз він заробляє орієнтовно 480 тисяч євро на тиждень.

Вінісіус у минулому сезоні зіграв 53 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 22 голи та 14 результативних передач. На Чемпіонаті світу нападник провів п'ять матчів, у яких оформив чотири голи та один асист.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.