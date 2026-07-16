«Універсітатя Клуж» – «Динамо»: де дивитися гру кваліфікації Ліги Європи

У прямому ефірі протистояння «Універсітатя Клуж» – «Динамо» транслюватимуть «Київстар ТБ» і «2+2»

Гра «Універсітатя Клуж» – «Динамо» пройде на стадіоні «Арена Клуж»

Сьогодні, 16 липня 2026 року, київське «Динамо» проведе гру на виїзді з «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Універсітатя Клуж» – «Динамо»

Гра «Універсітатя Клуж» – «Динамо» пройде на стадіоні «Арена Клуж».

У прямому ефірі протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:30 за київським часом.

Передматчевий стан команд

Після нульової нічиєї у першій грі з «Динамо» команда Крістіано Бергоді зійшлася з «Універсітатею Крайовою» за Суперкубок Румунії. Основний час завершився бойовим миром (1:1), а в серії пенальті «Універсітатя Клуж» зазнала невдачі (3:5). Єдиний м'яч у складі «студентів» оформив форвард Алієв.

Кияни наступного дня після поєдинку в єврокубку зіграв контрольний матч. «Динамо» переграло «Радом'як» (4:2) із польського Радома. Голами відзначилися хавбек Буяльський (дубль), вінгер Огундана та нападник Герич. Тренерський штаб Костюка задіяв виконавцв, які не вийшли в старті на «Універсітатю Клуж».

Нагадаємо, київське «Динамо» розійшлося миром із «Універсітатею» (0:0) в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2026/27.