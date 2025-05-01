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Україна здобула перші нагороди Чемпіонату світу з важкої атлетики серед молоді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула перші нагороди Чемпіонату світу з важкої атлетики серед молоді
Катерина Малащук у вазі до 45 кг серед дівчат виборола срібло у ривку (69 кг)

Катерина Малащук у двоборстві здобула бронзу

Українські важкоатлети відкрили лік медалям на чемпіонаті світу серед юнаків та дівчат до 17 років, юніорів та юніорок до 20 років, що розпочався у Лімі (Перу). Про це повідомляє «Главком».

Катерина Малащук у вазі до 45 кг серед дівчат виборола срібло у ривку (69 кг), стала п'ятою у поштовху (81 кг) і у сумі двоборства здобула бронзу (150 кг).

«Велике» золото – у Александри Енн Діаз з Філіппін (152 кг), срібло – у Аріан'є Екандії з Венесуели (151 кг).

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: важка атлетика чемпіонат світу

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