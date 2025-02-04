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Роналду про завершення кар'єри: «Я знаю, що це близько»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Роналду про завершення кар'єри: «Я знаю, що це близько»
Кріштіану Роналду розповів, коли планує піти на пенсію
фото: depositphotos.com

Нападник «Аль-Насра» висловився про завершення кар'єри

Зірковий нападник саудівського клубу «Аль-Наср» та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів у якому віці планує «повісити бутси на цвях» та про свої плани після закінчення професійної спортивної кар'єри, пише Marca.

39-річний футболіст, якому за місяць виповниться 40 років, розкрив плани диверсифікувати свою діяльність у бізнесі. Він планує зосередитися на розвитку готельного бізнесу, клінік та оздоровчих компаній.

«Я готую себе до майбутнього. Хочу створити проєкти, які мотивуватимуть молодь та приноситимуть користь суспільству», – заявив Роналду.

Футболіст зізнався, що футбол забрав у нього багато особистого часу, включно з важливими сімейними моментами. Зокрема, через матчі збірної він пропустив день народження своєї доньки Алани. Водночас гравець заявив, що розуміє, що завершення кар'єри вже близько, але він планує грати скільки зможе.

«Я не думаю про це, але я знаю, що це близько. Думаю, я буду готовий. Я розмовляю з Пепе, який нещодавно пішов на пенсію, і він каже, що почувається краще, ніж будь-коли. Одна з речей, яка може заспокоїти твій розум, – це продовжити свою кар'єру якомога довше, а потім закінчити з думкою: «Я просто не міг більше цього робити». Тоді ти будеш пишатися собою. Якщо я піду з футболу у 42 роки, а це дуже великий вік, це буде нормально... Це буде дивом. Я присвячую футболу надто багато, а живу надто мало», – розповів Роналду.

Як відомо, 5 лютого 2025 року Кріштіану Роналду виповниться 40 років.

Раніше повідомлялося, що Роналду обирає серед кількох варіантів свого спортивного майбутнього. Серед них продовження контракту з «Аль-Насром», або ж повернення на батьківщину у Португалію, де він зіграє ще один сезон. Водночас португалець також планує виступити за збірну на Чемпіонаті світу 2026 року. Однак, якщо «Аль-Наср» переможе в азійській Лізі чемпіонів у наступному сезоні, футболіст може завершити кар'єру одразу після цього, щоб піти на пенсію у статусі чемпіона. На той момент форварду буде 41 рік.

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Теги: ФК «Аль-Наср» Кріштіану Роналду спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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