Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Федерація веслування знайшла покарання для Жалінської, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Федерація веслування знайшла покарання для Жалінської, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ
За словами президента Федерації академічного веслування, Жалінська не перебувала на контракті зі збірною
фото з відкритих джерел

«Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді й спорту»

Президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко прокоментував скандал з Ларисою Жалінською, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію. Про це повідомляє «Трибуна».

«Позиція наступна: довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді й спорту. Як тільки ми дізналися та подивилися в ютубі те відео, то одразу була реакція Запорізької обласної федерації. Потім – рішення від комісії атлетів», – заявив Володимир Власенко.

За словами президента Федерації академічного веслування, Жалінська не перебувала на контракті зі збірною.

«Вона слабка веслувальниця, чесно кажучи. Виступала в легкій вазі, в якій на Олімпійські ігри у нас ніхто ніколи особливо не розглядався. Вона – «така», для статистики. Вона явно з якимись психічними вадами. Тут без перебільшень. Я так не спілкувався з нею, але знаю, що завжди виникали якісь проблеми з психікою», – йдеться у заяві.

Водночас Власенко додав, що раніше з Жалінською проблем на тлі громадянської позиції не було, навіть якщо «вона виступала, то з прапором штурмової бригади».

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію. В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Читайте також:

Теги: спорт веслування скандал місто державна зрада відео зрада зрадниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські колядники
Колядки до Різдва. Топ традиційних пісень у класичному та сучасному виконанні
24 грудня, 2024, 15:00
Глава держави наголосив, що Україна надасть усю допомогу, яка необхідна
Зеленський доручив розвідці надати партнерам дані про катастрофу літака в Казахстані
28 грудня, 2024, 22:34
Росія активно мілітаризує молоде покоління
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів
6 сiчня, 12:29
Цього тижня в кількох районах Саудівської Аравії пройшли сильні зливи, і затопили дороги
Саудівська Аравія йде під воду через сильну повінь
7 сiчня, 10:42
Розвернули на кордоні. Дружина Решетніка розповіла, чому її з дітьми не пустили до Польщі
Розвернули на кордоні. Дружина Решетніка розповіла, чому її з дітьми не пустили до Польщі
9 сiчня, 12:05
Як відомо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні визнана найвпливовішою людиною Європи за версією Politico
Обійми Мелоні і Зеленського замилували мережу
10 сiчня, 11:45
Президент зауважив, що ініціатива щодо контингенту миротворців може стати частиною гарантій безпеки для України
Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
9 сiчня, 23:49
Згідно з правилами дорожнього руху України, стоянка на газонах забороняється
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні
Вчора, 08:20
Сергій Бабкін та Андрій Запорожець випустять нову пісню
Гурт 5'Nizza вигадав, як «відбілитися» після скандалів
Вчора, 09:22

Новини

Федерація веслування знайшла покарання для Жалінської, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ
Федерація веслування знайшла покарання для Жалінської, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ
Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника
Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника
Компанія Ломаченка інвестувала в ресторан росіянина, який був довіреною особою Путіна
Компанія Ломаченка інвестувала в ресторан росіянина, який був довіреною особою Путіна
Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді
Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
24K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
20K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
11K
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8802
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua