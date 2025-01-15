Федерація веслування знайшла покарання для Жалінської, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ

«Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді й спорту»

Президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко прокоментував скандал з Ларисою Жалінською, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію. Про це повідомляє «Трибуна».

«Позиція наступна: довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді й спорту. Як тільки ми дізналися та подивилися в ютубі те відео, то одразу була реакція Запорізької обласної федерації. Потім – рішення від комісії атлетів», – заявив Володимир Власенко.

За словами президента Федерації академічного веслування, Жалінська не перебувала на контракті зі збірною.

«Вона слабка веслувальниця, чесно кажучи. Виступала в легкій вазі, в якій на Олімпійські ігри у нас ніхто ніколи особливо не розглядався. Вона – «така», для статистики. Вона явно з якимись психічними вадами. Тут без перебільшень. Я так не спілкувався з нею, але знаю, що завжди виникали якісь проблеми з психікою», – йдеться у заяві.

Водночас Власенко додав, що раніше з Жалінською проблем на тлі громадянської позиції не було, навіть якщо «вона виступала, то з прапором штурмової бригади».

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію. В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.