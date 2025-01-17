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Україна показала найкращий в сезоні результат у чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна показала найкращий в сезоні результат у чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону
Підручний використав по одному додатковому патрону на вогневих рубежах
фото з відкритих джерел

У Рупольдингу українські біатлоністи фінішували шостими

Збірна України з біатлону показала найкращий результат у сезоні в чоловічій естафеті, яка відбулася на п’ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Українська команда, яка складалася з Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Антона Дудченка та Тараса Лесюка, прийшла на фініш шостою.

Дмитро Підручний використав по одному додатковому патрону на вогневих рубежах. Однак завдяки високій швидкості на дистанції біатлоніст передав естафету Віталію Мандзину на четвертій позиції з відставанням у 7,7 секунди від лідера.

Мандзин спершу підняв команду на третю позицію, а згодом – на другу, поступаючись лише Франції. На другому місці біатлоніст передав естафету і Антонові Дудченку.

Дудченко тримав другу позицію після першої стрільби, однак перед другою пропустив одразу трьох суперників. На передачі естафети спортсмен був четвертим.

Водночас Тарас Лесюк залишився на п'ятій позиції. На останньому колі він поступився у боротьбі зі словенським біатлоністом.

Перемогли в естафеті французи, другими стали шведи, третіми – німці.

У суботу, 17 січня, змагання в Рупольдингу продовжить жіноча естафета. В неділю програму змагань завершать гонки з масовим стартом.

Кубок світу з біатлону. Рупольдинг, чоловіча естафета

  1. Франція (0+6) 1:08:45.4
  2. Швеція (0+10) +38.4
  3. Німеччина (0+14) +58.8
  4. Норвегія (3+10) +1:05.9
  5. Словенія (0+6) +1:13.8
  6. Україна (0+7) +1:19.0

Нагадаємо, збірна України з біатлону розпочала виступи на зимовій Універсіаді-2025. Змагання в італійському Турині відкрила чоловіча індивідуальна гонка.

До слова, український біатлоніст Дмитро Підручний зайняв четверте місце у спринті на етапі Кубка світу 2024/25, що проходив у німецькому Обергофі.

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Теги: біатлон спорт Дмитро Підручний Антон Дудченко Тарас Лесюк

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