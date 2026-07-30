«Кривбас» підписав контракт з відомим українським півзахисником

Денис Підгурський уклав контракт з «Кривбасом» на два роки

Денис Підгурський був капітаном львівського «Руху»

Криворізький «Кривбас» офіційно оголосив про підписання українського опорного півзахисника Дениса Підгурського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Кривбаса».

Контракт із Денисом підписано терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один сезон. Фінансові деталі угоди клуб не розголошує.

У минулому сезоні Денис Підгурський був одним із ключових футболістів «Руху», регулярно виходив у стартовому складі та виконував обов'язки капітана команди в окремих матчах. Провів 28 офіційних ігор у всіх турнірах: УПЛ – 26, Кубок України – 2.

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Протягом цього міжсезоння «Кривбас» вже підписав чотирьох новачків. Криворізький клуб взяв в оренду півзахисника Роя Наві з «Маккабі» Тель-Авів, посилився португальським захисником Жуаном Машаду та підписав форварда словенського «Рудара» Шакеона Сатчвелла. Також було підписано португальського захисника Джиммі Мпанзу.

«Кривбас» фінішував на 7-му місці у минулому сезоні УПЛ-2025/26. Новий сезон команда Патріка ван Леувена відкриє матчем проти «Карпат» 1 серпня.

Нагадаємо, луганська «Зоря» офіційно оголосила про підписання українського голкіпера Іллі Караващенка та досвідченого українського захисника Артема Мачелюка.

На професійному рівні Ілля Караващенко дебютував у 2023-му році за ФСК «Маріуполь». Свого часу виступав за клуби ВПК-Агро, «Десна», «Лівий Берег», «Лісне», «Кудрівка».

Артем Мачелюк дебютував у професійному футболі за клуб із Дніпра «Перемога». Більшу частину кар’єри провів у складі «Кудрівки», відігравши за клуб 49 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 2 передачі.