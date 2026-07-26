Новачок Прем'єр-ліги оформив перехід екснападника молодіжної збірної України

Столичний клуб підсилив атакувальну лінію команди

Вінгер Ілля Квасниця змінив львівські «Карпати» на київський «Лівий Берег». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Лелеки» орендували нападника. Угода розрахована на весь сезон 2026/27. Номер у новій команді Квасниця обере згодом.

Новачок «Лівого Берега» не зміг закріпитися в основі «Карпат». У складі «зелено-білих» він провів останні півроку. Почав же минулу кампанію українець з виступів за львівський «Рух».

Квасниця став третім новачком «лелек» у міжсезоння. Раніше до команди Олександра Рябоконя приєдналися голкіпер Денис Ігнатенко з київського «Динамо» та оборонець Валерій Бондаренко з ковалівського «Колоса». Обидва перебралися в «Лівий Берег» безкоштовно.

У минулому сезоні Квасниця провів 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три результативні передачі. Раніше вінгер захищав кольори збірної України U-21, у футболці якої зіграв 17 матчів (чотири м'ячі).

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.