Україна здобула чотири нагороди на Чемпіонаті Європи з академічного веслування

У Ла-Лінеї (Іспанія) завершився Чемпіонат Європи з академічного веслування

Українці завершили Чемпіонат Європи з академічного веслування у дисциплінах прибережного веслування та пляжного спринту з чотирма нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У Ла-Лінеї (Іспанія) завершився Чемпіонат Європи з академічного веслування у дисциплінах прибережного веслування та пляжного спринту. Участь у континентальній першості взяли представники 35 країн — загалом 263 спортсмени, серед яких 14 українців.

У змаганнях з прибережного веслування українці здобули три нагороди:

Катерина Дудченко та Євгенія Довгодько – «золото» у двійці парній.

Катерина Дудченко – «срібло» в одиночці.

Андрій Дерев’янчук, Юрій Іванов, Олександр Надтока, Артем Верестюк та Артем Верестюк – срібні призери у четвірці парній зі стерновим.

Ще одну нагороду до скарбнички збірної додали українські юніори (U19) у пляжному спринті:

Ксенія Ратушняк та Максим Сивко – здобули бронзову нагороду у змішаній двійці парній.

Континентальна першість включала два формати змагань. Прибережне веслування передбачає проходження довших дистанцій у відкритій воді та наразі не входить до олімпійської програми. Натомість пляжний спринт – короткі заїзди зі стартом і фінішем на піщаному пляжі – дебютує на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі-2028. Кваліфікаційний період на Олімпіаду-2028 у цій дисципліні розпочнеться у 2027 році.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.