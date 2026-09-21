Україна здобула чотири нагороди на Чемпіонаті Європи з академічного веслування
У Ла-Лінеї (Іспанія) завершився Чемпіонат Європи з академічного веслування
Українці завершили Чемпіонат Європи з академічного веслування у дисциплінах прибережного веслування та пляжного спринту з чотирма нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
У Ла-Лінеї (Іспанія) завершився Чемпіонат Європи з академічного веслування у дисциплінах прибережного веслування та пляжного спринту. Участь у континентальній першості взяли представники 35 країн — загалом 263 спортсмени, серед яких 14 українців.
У змаганнях з прибережного веслування українці здобули три нагороди:
- Катерина Дудченко та Євгенія Довгодько – «золото» у двійці парній.
- Катерина Дудченко – «срібло» в одиночці.
- Андрій Дерев’янчук, Юрій Іванов, Олександр Надтока, Артем Верестюк та Артем Верестюк – срібні призери у четвірці парній зі стерновим.
Ще одну нагороду до скарбнички збірної додали українські юніори (U19) у пляжному спринті:
- Ксенія Ратушняк та Максим Сивко – здобули бронзову нагороду у змішаній двійці парній.
Континентальна першість включала два формати змагань. Прибережне веслування передбачає проходження довших дистанцій у відкритій воді та наразі не входить до олімпійської програми. Натомість пляжний спринт – короткі заїзди зі стартом і фінішем на піщаному пляжі – дебютує на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі-2028. Кваліфікаційний період на Олімпіаду-2028 у цій дисципліні розпочнеться у 2027 році.
Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.
Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.
Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.
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