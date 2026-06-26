«Динамо» випередило «Шахтар» за представництвом у збірній сезону Прем'єр-ліги

Вітчизняні гранди склали менше половини складу команди найсильніших

Українська Прем'єр-ліга оголосила символічну збірну за підсумками сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Героїв кампанії визначили на основі збірних турів. Їх формували ведучі, експерти, коментатори та представники провідних медіа України. Тож символічна збірна складена завдяки рейтингу футболістів на кожній позиції протягом сезону.

До команди року потрапили представники семи клубів. Найбільше футболістів у символічну збірну делегувало київське «Динамо» – трьох. По два виконавці відрядили львівські «Карпати», черкаський ЛНЗ і донецький «Шахтар».

Столичний гранд у команді найсильніших презентують оборонець Олександр Караваєв, півзахисник Віталій Буяльський та форвард Матвій Пономаренко. Натомість від «гірників» у символічну збірну сезону потрапили вінгер Проспер Обах (півкампанії провів за ЛНЗ) і атакувальний хавбек Педріньйо.

Воротарська позиція відійшла голкіпер «Карпат» Назар Домчак. У лінію оборони також потрапили Олег Горін із ЛНЗ, центрбек житомирського «Полісся» Едуард Сарапій і Орест Кузик (ЛНЗ). У середній лінії знайшлося місце для Бруніньйо з «Карпат», а в нападі – для вінгера Глейкера Мендози («Кривбас»).

Символічна збірна УПЛ сезону 2025/26: Домчак – Караваєв, Горін, Сарапій, Кузик – Педріньйо, Буяльський, Бруніньйо – Обах, Пономаренко, Мендоза.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.