Колишній нападник «Динамо» повернувся в чемпіонат України

Назарій Русин знову виступатиме в УПЛ

Українець завершив мандри зарубіжними лігами

Львівські «Карпати» оголосили про перехід форварда Назарія Русина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападник підписав із «левами» контракт на три роки. У договорі сторони також передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. «Карпатам» Русин дістався безкоштовно, оскільки домовився про розрив контракту з англійським «Сандерлендом».

Уродженець Новояворівська виховувався у структурі ФК «Львів». Юнаком його забрали в київське «Динамо», де нападник і дебютував на дорослому рівні в кампанії 2017/18. Пізніше він виступав за луганську «Зорю» і «Дніпро-1».

«Сандерленд» придбав Русина за 2,5 млн євро під кінець літнього трансферного вікна 2023 року. Проте, з того часу він провів за «чорних котів» лише 32 поєдинки (два голи, один асист). На правах оренди українець виступав за «Хайдук» із хорватського Спліта та «Арку» з польської Гдині.

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

«Кривбас» – «Карпати»

«Буковина» – ЛНЗ

«Динамо» – «Лівий Берег»

«Зоря» – «Колос»

«Харків» – «Верес»

«Кудрівка» – «Шахтар»

«Чорноморець» – «Полісся»

«Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.