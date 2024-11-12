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Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на новий сезон

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на новий сезон
Гераскевич: Одне з важливих завдань цього сезону – це Чемпіонат світу у Лейк-Плейсіді
фото: CNN

Гераскевич розраховує здобути нагороди Кубка світу зі скелетону

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич у інтерв'ю Base of Ukrainian sports розповів про свої плани на новий сезон, який стартує вже цього тижня.

Зокрема, спортсмен зазначив, що розраховує здобути нагороди Кубка світу.

«Для мене особисто це медалі Кубка світу (завдання на сезон – «Главком»). Для нашої команди це також тестування та покращення обладнання, а також покращення стартового розгону у Ярослава Лавренюка та у мене. Цей сезон уже є важливим для відбору на Олімпійські ігри 2026, тому метою є також збереження другої квоти на Кубок світу. Одне з важливих завдань цього сезону – це Чемпіонат світу у Лейк-Плейсіді. Хочеться, щоб наша команда підійшла до цього старту в оптимальній формі», – розповів Гераскевич.

Він також оцінив прогрес іншого українського скелетоніста Ярослава Лавренюка.

«У Ярослава в цьому сезоні, крім етапів Кубка світу та Чемпіонату світу, заплановано виступ на юніорському чемпіонаті світу у швейцарському Санкт-Моріці та на юніорському чемпіонаті Європи у латвійській Сігулді. Він дорослішає і вже створює дуже сильну конкуренцію досвідченим спортсменам на Кубку світу. Але й очікування у нас дуже великі, адже разом з Ярославом ми плануємо вибороти дві ліцензії у чоловічому скелетоні на Олімпійські ігри 2026 року. Для виконання цієї місії ще треба докласти чимало зусиль», – наголосив скелетоніст.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки російських військ на Київ 8 липня загинула однокласниця Владислава Гераскевича Єлизавета Вербовецька.

«25-річна Єлизавета Вербовецька, людина, з якою ми сиділи за однією партою в шкільні роки, загинула від російської ракети в клініці «Адоніс» під час масованого обстрілу Києва 8 липня. В момент удару вона знаходилась в коридорі приймального приміщення на 4 поверсі», – написав Гераскевич в соцмережі Х.

Він також зазначив, що у нього немає слів, щоб описати біль від втрати такої яскравої дівчини, як Єлизавета. 

«Всі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої ​​втрати. Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля. Я ненавиджу Росію», – наголосив Гераскевич.

Нагадаємо, крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє  Financial Times.

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Теги: скелетон Владислав Гераскевич Олімпіада

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